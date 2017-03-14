Подробности
Безвизовый въезд на территорию ЕС для граждан Грузии и Украины. Фонд интеграции и миграции "Наши люди": переезд в Нарву и смена названия. Выставка для потенциальных студентов. "Подробности" в 12:10.
- Европейские власти предоставляют гражданам Грузии и Украины право безвизового въезда на территорию стран ЕС. Как это будет выглядеть на практике?
- Фонд интеграции и миграции "Наши люди" укорачивает название и планирует переезд в Нарву.
- В воскресенье в Таллинне пройдет традиционная выставка для потенциальных студентов "Дни международного образования".
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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