Транзитный сектор. Трудовые споры и жалобы работников: статистика. Финансирование целевого учреждения "Нарвский музей”. Дни открытых дверей в Коплиском училище. “Подробности” в 12:10.

Объем российских грузов через Эстонию достиг исторического минимума. Есть ли шансы реанимировать транзитный сектор?

Какова статистика по трудовым спорам и основным жалобам работников.

Нарвские депутаты не приняли ожидаемого решения по дальнейшему финансированию целевого учреждения "Нарвский музей". Речь идет о выделении целевых бюджетных денег в сумме более чем 200 000 евро на предстоящие полгода.

В Коплиском училище проходят дни открытых дверей. Каким специальностям здесь можно обучиться и кого принимают в училище?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.