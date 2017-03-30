Подробности
Транзитный сектор. Трудовые споры и жалобы работников: статистика. Финансирование целевого учреждения "Нарвский музей”. Дни открытых дверей в Коплиском училище. “Подробности” в 12:10.
- Объем российских грузов через Эстонию достиг исторического минимума. Есть ли шансы реанимировать транзитный сектор?
- Какова статистика по трудовым спорам и основным жалобам работников.
- Нарвские депутаты не приняли ожидаемого решения по дальнейшему финансированию целевого учреждения "Нарвский музей". Речь идет о выделении целевых бюджетных денег в сумме более чем 200 000 евро на предстоящие полгода.
- В Коплиском училище проходят дни открытых дверей. Каким специальностям здесь можно обучиться и кого принимают в училище?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!