Пакет налоговых поправок: как изменения отразятся на доходах и расходах жителей Эстонии? “Подробности” в 12:10!

Рийгикогу принял пакет налоговых поправок. Самые значимые из них: в 2017 году ставка социального налога снижена не будет, вырастет акциз на легкие алкогольные напитки, а с 2018 года необлагаемый налогом минимум повысится до 500 евро.

Как изменения отразятся на доходах и расходах жителей Эстонии? Будем разбираться в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.