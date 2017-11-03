Общественный транспорт в Таллинне. Новая система налогообложения доходов частных лиц. Международная конференция по алкогольной политике. "Подробности" в 11:05.

Общественный транспорт в Таллинне. Что хромает в работе столичного городского транспорта?Довольны ли жители Таллинна системой общественного транспорта?

Новая система налогообложения доходов частных лиц. Кто выиграет от повышения налогонеоблагаемой суммы до 500 евро? Выгодно ли будет получать высокую зарплату? Как налоговые изменения отразятся на пенсионерах?

Международная конференция по алкогольной политике. Действительно ли повышение акцизов, изменения в системе трансграничной торговли в ЕС, а также антиалкогольная реклама в новых средствах массовой информации помогут снизить потребление алкоголя и вред причиняемый от его употребления?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.