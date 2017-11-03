Подробности
Общественный транспорт в Таллинне. Новая система налогообложения доходов частных лиц. Международная конференция по алкогольной политике. "Подробности" в 11:05.
- Общественный транспорт в Таллинне. Что хромает в работе столичного городского транспорта?Довольны ли жители Таллинна системой общественного транспорта?
- Новая система налогообложения доходов частных лиц. Кто выиграет от повышения налогонеоблагаемой суммы до 500 евро? Выгодно ли будет получать высокую зарплату? Как налоговые изменения отразятся на пенсионерах?
- Международная конференция по алкогольной политике. Действительно ли повышение акцизов, изменения в системе трансграничной торговли в ЕС, а также антиалкогольная реклама в новых средствах массовой информации помогут снизить потребление алкоголя и вред причиняемый от его употребления?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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