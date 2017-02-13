Единый номер вызова экстренной помощи – 112: проще и быстрее. Международный день радио. Настоящее и будущее рынка труда в Эстонии. “Подробности” в 12:10.

Итоги работы Центра тревоги с момента перехода на единый номер вызова экстренной помощи – 112. С переходом на один номер и развитием услуги вызвать помощь стало проще, а получить ее можно быстрее.

Международный день радио. Актуальность и конкурентоспособность радио как медиаисточника на сегодняшний день.

Настоящее и будущее рынка труда в Эстонии. Результаты исследования Профессиональной палаты о специфике рынка труда к 2024 году.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.