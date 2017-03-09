"Женщина, мир и безопасность". Семейные дни Доброй забавы от Тартуского детского фонда. "Подробности" – в 12:10.

"Женщина, мир и безопасность" – под таким названием в Таллинне пройдет конференция, организованная обществом НАТО в Эстонии. О роли женщины в обеспечении безопасности расскажет женщина, телерадиожурналист, доброволец армии Израиля.

Семейные дни Доброй забавы от Тартуского детского фонда – это благотворительная акция, участие в которой сможет принять каждый из нас во всех уездах Эстонии. Это благотворительное мероприятие направлено на сбор средств для больных детей, нуждающихся в лечебном питании.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.