Борьба с алкоголизмом. Реорганизация системы общественного транспорта в Пярнумаа. Фестиваль "ОПѢ FEST". "Подробности" в 12:10.

– Министерство социальных дел наградило активных борцов с алкоголизмом. Кто и какими методами борется с зеленым змием в Эстонии?

– Пярнумаа готовится к реорганизации системы общественного транспорта. Что это принесет простым жителям и стоит ли надеяться на введение бесплатного проезда?

– В Таллинне пройдет уже второй по счету Фестиваль современной русской культуры "ОПѢ FEST". Представители организаторов расскажут, кто из культурных деятелей будет в центре внимания на этот раз.