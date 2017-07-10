Из состава IRL вышли 221 человек. Переговоры внутри Центристской партии. Международная летняя школа Tallinn Summer School. "Подробности" в 12:10.

Партия Союз Отечества и Республика за полгода потеряла больше всего членов. Из ее состава вышли 221 человек. Каковы причины такого оттока и какова судьба партии?

На состоявшейся в конце прошлой недели пресс-конференции общественности были сообщены результаты переговоров внутри Центристской партии. Яна Тоом сказала, что не будет уходить из партии. Время на размышление взяли Ольга Иванова и Оудекки Лооне.

В Таллиннском университете стартовала международная летняя школа Tallinn Summer School, в работе которой запланировано участие 250 человек из более чем 50 государств.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.