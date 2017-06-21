Подробности
"Мое первое рабочее место": условия изменятся. Торговля алкоголем на границе Латвии и Эстонии. SEB начал предлагать бесконтактные карточки. "Подробности" в 12:10.
- Начиная с 1 сентября изменятся условия услуги Кассы по безработице "Мое первое рабочее место". Это упростит для работодателей наем молодежи с незначительным опытом работы.
- Торговые сети бьют тревогу. Торговля алкоголем на границе Латвии и Эстонии в небольших магазинах, где стоимость продукции ниже, привела к тому, что во многих магазинах продажа упала чуть ли не наполовину
- Банк SEB начал предлагать своим клиентам бесконтактные карточки.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Сергей Овченков.
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