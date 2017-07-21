Конференция топ-руководителей предприятий, формирующих рабочую, социальную и образовательную политику специалистов и профессионалов в области э-государства. Строительство мультимедийного инкубатора в Нарве. Мобильное приложение Lasteabi. "Подробности" в 12:10.

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС в Таллинне пройдет конференция на высшем уровне, на которой соберутся топ-руководители предприятий и формирующие рабочую, социальную и образовательную политику специалисты, а также профессионалы в области э-государства.

В январе фонд развития предпринимательства поддержал строительство в Нарве мультимедийного инкубатора для творческой индустрии. Однако на дворе уже июль, а стука молотков и строительной пыли не видно.

Во время каникул дети и подростки наслаждаются летней свободой. Появляются интересные и активные мероприятия, для которых в учебное время не было времени или возможностей. Чтобы лето было более безопасным, Департамент социального страхования советует скачать мобильное приложение от портала lasteabi.ee.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.