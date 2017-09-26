Подробности
Представитель Инспекции труда о заключении договора о трудоустройстве. Выборы в Бундестаг: взгляд из Берлина. Квартирные товарищества и обнародование личных данных должников. "Подробности" в 11:05.
- О чем нужно помнить, заключая договор о трудоустройстве? Какие виды договоров существуют и чем они отличаются. Ясность внесет представитель Инспекции труда. Свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.
- Выборы в Бундестаг. 4 срок Ангелы Меркель и третий результат правой партии "Альтернатива для Германии". Взгляд из Берлина.
- По закону, правление квартирного товарищества не имеет права обнародовать личные данные должников. При соблюдении каких условий это все же допустимо?
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущий – Андриан Череменин.
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