Подробности
Бесплатный проезд в автобусах дальнего следования. О степенях толерантности. Акцизы на алкоголь: повышать налог или нет? "Подробности" в 11:05.
- Бесплатный проезд в автобусах дальнего следования. Разумно ли это решение министра экономики?
- Международная конференция "Религия, общество, государство". До какой степени мы должны быть толерантны?
- Акцизы на алкоголь. Правительство перед выбором: повышать налог на алкогольные напитки или нет?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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