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Беженцы в Эстонии. Европейский день без погибших на дороге. "Подробности" в 11:05.
- Беженцы в Эстонии: сколько их, где они живут, какие пособия получают, чем занимаются? Все точки над "i" в прямом эфире расставит представитель Министерства социальных дел. Свои вопросы смогут задать и радиослушатели.
- Ежедневно в результате ДТП на территории стран ЕС лишаются жизни в среднем 70 человек. 21 сентября объявлен Европейским днем без погибших на дороге. Приуроченная к нему тематическая кампания Департамента шоссейных дорог Эстонии посвящена культуре поведения участников дорожного движения.
Ведущий - Андриан Череменин.
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