Подробности
Условия жизни в домах призрения не отвечают элементарным требованиям. Передвижения ВИП-персон по городу во время мероприятий программы председательства. "Подробности" в 11:05.
- По оценке Канцлера права Юлле Мадизе, условия жизни во многих домах призрения не отвечают элементарным требованиям. Главная причина – хроническое недофинансирование. Вместе с советником канцлера Марией Сультс попробуем разобраться, что представляет собой данная сфера в Эстонии и в чьих силах исправить сложившуюся ситуацию. Свои вопросы смогут задать и радиослушатели.
- Как составляются планы передвижения ВИП-персон по городу во время мероприятий программы председательства? Какие требования предъявляются к машинам высших чиновников? Реально ли было сократить пробки? Эти и другие вопросы зададим ответственному за логистику команды председательства Тоомасу Тирсу.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.
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