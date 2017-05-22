Председательство Эстонии в ЕС: приоритеты в области образования. Двойные стандарты в Центристской партии. 700 млн евро вывели за рубеж под видом кредитов, обойдя при этом налоговые обязательства. Сотрудников метеостанций заменили на роботов. "Подробности" в 12:10.