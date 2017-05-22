Подробности
Председательство Эстонии в ЕС: приоритеты в области образования. Двойные стандарты в Центристской партии. 700 млн евро вывели за рубеж под видом кредитов, обойдя при этом налоговые обязательства. Сотрудников метеостанций заменили на роботов. "Подробности" в 12:10.
- Уже очень скоро Эстония выступит в роли председателя Совета Европейского союза. Каковы приоритеты нашей страны в области образования на период председательства в ЕС?
- Двойные стандарты в Центристской партии. Есть ли они на самом деле?
- Более 700 миллионов евро эстонские предприятия вывели за рубеж под видом кредитов своим дочерним или материнским компаниям, обойдя при этом налоговые обязательства. Как правительство планирует бороться за соблюдение государственных интересов?
- Агенство Окружающей среды заменило сотрудников метеостанций на роботов. Будут ли приборы работать эффективнее людей?
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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