Подробности
Всё о прожиточном пособии: свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели. PESCO: страны ЕС готовы начать сотрудничество в военной сфере. "Подробности" в 11:05.
- Прожиточное пособие. Кто имеет на него право? На какую сумму можно рассчитывать? Как подать ходатайство? Какие изменения в системе ожидаются в ближайшее время? В студии – советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Иван Лаврентьев. Свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.
- Страны Евросоюза готовы начать сотрудничество в военной сфере. 23 государства ЕС подписали в Брюсселе совместную декларацию о намерении договориться о так называемом постоянном структурированном сотрудничестве. Новый формат (англоязычная аббревиатура PESCO) предусматривает возможность для стран ЕС более плотного сотрудничества в сфере безопасности и обороны через участие в совместных проектах.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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