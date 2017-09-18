Подробности
Представители "третьего сектора" в прямом эфире. Чистим дымоходы! Защитники животных о наболевшем. "Подробности" в 11:05.
- Как стать частью "третьего сектора" страны? Насколько сложно организовать свое НКО? Какую роль в работе гражданского общества играют волонтеры? Своим опытом поделятся представители двух организаций. Вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.
- Как подготовить дом с печным отоплением или камином к сезону? Может ли домовладелец сам справиться с чисткой дымохода? Каким требованиям должен соответствовать квалифицированный трубочист? Советы пожарного инспектора.
- В преддверии муниципальных выборов организации по защите животных решили поинтересоваться у кандидатов их мнением по поводу улучшения ситуации в данной сфере в разных городах и волостях. Какие именно вопросы тревожат защитников животных?
Ведущий - Андриан Череменин.
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