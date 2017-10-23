Вредные выбросы в атмосферу. Половина беженцев покинули страну. Школьные каникулы в разгаре. Продолжается Неделя обучения взрослых. "Подробности" в 11:05.

Вредные выбросы в атмосферу являются причиной преждевременной смерти в Европе более 500 тысяч человек в год. Какова ситуация в Эстонии? Что является фактором риска, насколько цвет и запах воздуха могут быть признаками опасного загрязнения?

Половина беженцев, прибывших в Эстонию по квоте Евросоюза, покинули страну. Почему? Что будет дальше с миграционной программой ЕС?

Школьные каникулы в разгаре. Что предлагают молодёжные центры? Нужно ли занимать детей на досуге или пусть отдыхают как хотят?

Продолжается Неделя обучения взрослых. Программа обширная. Есть ли мероприятия на русском языке?

Об это и многом другом — в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.