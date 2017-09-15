Подробности
Счет за телефон больше обычного? Вспомните, бывали ли вы в приграничных районах страны! В Таллинне проходит ECOFIN. Актёрская студия открыла приём. "Подробности" в 11:05.
- В последнее время участились случаи, когда в приграничных районах с Россией, а также в поездках по некоторым европейским странам мобильные телефоны клиентов самостоятельно переключались на сеть соседнего государства, и это приводило к внушительным расходам.
- В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС в Таллинне проходит неофициальная встреча министров экономики и финансов стран-членов ЕС - ECOFIN.
- Русский театр объявил о наборе ребят в актерскую студию при театре.
Ведущий - Сергей Овченков.
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