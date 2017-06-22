Подробности
Встречайте Янов день безопасно! В Ида-Виру орудуют мошенники. Выдача ID-карт: новая э-система. Музей под открытым небом: костер в Янову ночь. "Подробности" в 12:10.
- Встречайте Янов день безопасно! – предупреждает спасательный департамент.
- В Ида-Виру орудуют мошенники. Обманным путем узнают пин-код и крадут банковскую карту. Будьте бдительны.
- Новая э-система сделает выдачу ID-карт быстрее.
- Музей под открытым небом Рокка-аль-маре приглашает на костер в Янову ночь.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
Список музыки
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