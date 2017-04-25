Задержание полицейскими лихача на мотоцикле: разбираемся в ситуации. Политолог о президентских выборах во Франции. "Подробности" в 12:10.

Жесткое задержание полицейскими лихача на мотоцикле разделило общество надвое: одни обвиняют сотрудников правоохранительных органов в превышении полномочий, другие – действия полиции одобряют, всю вину за случившееся возлагая на беспечного мотоциклиста. Попробуем разобраться в ситуации.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен. По мнению политолога Андрей Крашевского, французский электорат дезориентирован. Второй тур назначен на 7 мая.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.