Теракт в Санкт-Петербурге. Новые 50-евровые банкноты. Страхование экспортных сделок. "Подробности" в 12:10.

Теракт в Санкт-Петербурге остается самым обсуждаемым событием в мировых СМИ. Вас ждет прямое включение нашего специального корреспондента из северной столицы России

Во всех странах Евросоюза вводятся в обращение новые банкноты достоинством в 50 евро. Каковы главные отличительные черты новых купюр?

Эстонские малые предприятия получили возможность страховать свои экспортные сделки. Каковы гарантии и как оформить страховой полис?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.