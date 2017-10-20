Старейшина Пыхья-Таллинн намерен остаться на своем посту. Саммит ЕС: репортаж из Брюсселя. Неделя родственных финно-угорских народов. "Подробности" в 11:05.

Вновь к итогам муниципальных выборов – набравший второй по Эстонии результат старейшина района Пыхья-Таллинн намерен остаться на этом посту.

В Брюсселе продолжается саммит Евросоюза с участием глав государств и правительств.

В городах и весях Эстонии продолжается неделя родственных финно-угорских народов. Главный концерт – в субботу на Свободной сцене творческого городка Теллискиви.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.