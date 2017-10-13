Балконы и лоджии многоквартирных домов требуют ремонта. Реформа системы оценки трудоспособности продолжается или буксует? 15 октября – день выборов. "Подробности" в 11:05.

Балконы и лоджии многоквартирных домов требуют ремонта. Как обезопасить жителей домов? Сколько стоит экспертиза? Узнаем мнение специалиста по строительству и технадзору.

Реформа системы оценки трудоспособности продолжается или буксует? Кому-то не продлили инвалидность, кого-то уволили с работы. Как помочь человеку с особыми потребностями и защитить его права? Спросим у тех, кто в курсе.

15 октября – день выборов. О чём важно знать? Что если избирателя нет в списке? Кто и как может проголосовать на дому?

Об этом и многом другом – в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.