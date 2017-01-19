Список льготных медицинских услуг на 2017 год. Новая директива Европейской комиссии. Рейтинг самых аттрактивных работодателей. “Подробности” в 12:10.

Больничная касса утвердила список льготных медицинских услуг на этот год, 19 из которых – совершенно новые. На что стоит обратить особое внимание? Где можно уточнить интересующую информацию?

Европейская комиссия разрабатывает новую директиву, призванную повысить доступность определенных продуктов и услуг с учетом нужд людей с особыми потребностями. В каких сферах грядут изменения, и в чем они будут заключаться?

Верхние строчки рейтинга самых аттрактивных работодателей не первый год занимают одни и те же предприятия? В чем секрет успеха? Что больше всего привлекает потенциальных работников?

Об этом и не только – в программе “Подробностях” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.