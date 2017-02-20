Подробности
Реформа трудоспособности. Защита Пулковской обсерватории. Дни русского просвещения в Таллинне. Танцевальному театру “Рада” – 20 лет. “Подробности” в 12:10.
В этом выпуске:
- По оценке госконтроля государство готово к реформе трудоспособности частично, а готовность работодателей принимать на работу людей с потерей трудоспособности – невысока. Ключевое значение имеет предупреждение потери трудоспособности.
- От кого и почему надо защищать Пулковскую обсерваторию.
- В Таллинне стартовали Дни русского просвещения.
- Танцевальному театру “Рада” – 20 лет.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
Список музыки
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