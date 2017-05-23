Встреча глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе. Советы специалиста для тех, кто собрался в отпуск. "Подробности" в 12:10.

25 мая в Брюсселе пройдет встреча глав государств и правительств стран НАТО. Впервые в этой компании окажется президент США Дональд Трамп. Эстонию представит премьер-министр Юри Ратас. Чего ждать от встречи?

Начался сезон летних отпусков. Как, отправляясь на курорт, не попасть в беду? Какие направления в этом году грозят стать хитами? Куда туропертаоры ездить не рекомендуют? Советы специалиста.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.