Триатлон-фестиваль и благотворительный забег. XXV фестиваль фолк-музыки Viljandi Folk. LasnaManka Boutique Pop Festival. "Подробности" в 12:10.

Крупнейший в странах Балтии триатлон-фестиваль, в котором будут участвовать представители более 30 стран, по традиции откроется благотворительным забегом. Забег длиной в 5 километров пройдет 4 августа в 19:00. Плата за участие в гонке — 10 евро. Все собранные средства пойдут в Детский фонд Клиники Тартуского университета.

25-ый фестиваль фолк-музыки Viljandi Folk. Интересные зарубежные исполнители, лучшие эстонские коллективы фолк-музыкантов, "Зеленая сцена", ремесленный дворик, кружок рунических песен и программа учебных мастерских на любой вкус – все это лишь часть событий фестиваля.

LasnaManka Boutique Pop Festival. 5 августа в Паэ Парке состоится ласнамяэская версия известного фестиваля актуальной музыки Manka Boutique Pop Festival.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.