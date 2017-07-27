Подробности
Налоговые изменения для тех, кто занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью. Инвестиции в науку и позитивное влияние на общество и экономику. "Подробности" в 12:10.
- Налоговые изменения для предпринимателей-физических лиц. С 1 января 2018 года вступит в действие пакет налоговых изменений для облегчения жизни и работы тех, кто занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью. Подготовлено 22 предложения по послаблению налогового бремени для FIE.
- Инвестиции в науку являются предпосылкой для конкурентоспособности и имеют позитивное влияние на общество и экономику. Таково убеждение ученых. На неофициальной встрече министры образования и науки стран членов ЕС в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза обсудили, как сделать систему финансирования науки более упорядоченной, а также способы сделать партнерство в области науки и инноваций более открытым и прозрачным.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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