Стерилизация домашних питомцев. Выставка: "Романовы и имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы". "Подробности" в 12:10.

Эстонское общество защиты животных призывает во избежание появления на свет нежелательного потомства стерилизовать и кастрировать своих домашних питомцев. С 30 января по 19 марта дюжина ветеринарных клиник по всей стране оказывают эти услуги со скидкой.

"Романовы и имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы". В Нарвском замке открылась выставка работ "отца российского фоторепортажа".

Это и многое другое — в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.