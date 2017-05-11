Группы языкового погружения в столичных детских садах. Нарвитяне пытаются найти свою собственную Нокию. Сийм Каллас о размере европейского бюджета. "Подробности" в 12:10.

Реформисты предлагают ввести во всех столичных детских садах группы языкового погружения. Что стоит за этой идеей и к чему это может привести в реальности?

Нарвитяне пытаются найти свою собственную Нокию. Ставка делается именно на IT-сектор, а вот традиционные ремесла, в отличие от других эстонских регионов, на северо-востоке не приживаются.

Сийм Каллас уверен, что несмотря на грядущий выход Великобритании из ЕС, размер европейского бюджета все же позволит нам получать дотации и после 2020 года.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.