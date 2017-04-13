Традиционный ежегодник КаПо. Итоги Тотального диктанта. Diplomat cup-2017: сотрудники представленных в Эстонии посольств вновь сыграют в футбол. "Подробности" в 12:10.

КаПо презентовала свой традиционный ежегодник. Чем на сей раз решила поделиться с нами Полиция безопасности?

В минувшую субботу написать Тотальный диктант в таллиннском ледовом холле "Тондираба" собрались 3000 человек, что является мировым рекордом для одного города. Подведем и другие итоги акции.

Сотрудники представленных в Эстонии посольств вновь сыграют в футбол. Все средства, собранные в ходе благотворительного турнира Diplomat cup-2017, будут переданы на нужды Хаапсалуского детского дома.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.