Гонки дронов – новое направление гонок на стыке спорта и киберспорта – это соревнования беспилотных летательных аппаратов небольших размеров. Узнаем, легко ли управлять дроном? Поговорим о технике безопасности, а также о законодательных регуляциях таких полетов.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.