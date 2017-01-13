Подробности
Гонки дронов: пилотаж, техника безопастности и законодательная регуляция полетов. “Подробности” в 12:10!
Гонки дронов – новое направление гонок на стыке спорта и киберспорта – это соревнования беспилотных летательных аппаратов небольших размеров. Узнаем, легко ли управлять дроном? Поговорим о технике безопасности, а также о законодательных регуляциях таких полетов.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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