Подробности
За первые полгода на дорогах Эстонии погибли 22 человека. Накопление для детей в странах Балтии. Юри Ратас о планах на период председательства в ЕС. "Подробности" в 12:10.
- За первые полгода на дорогах Эстонии погибли 22 человека – как оценивают подобную статистику представители полиции?
- В странах Балтии накопление начинают делать для детей все более младшего возраста.
- Премьер-министр Юри Ратас отчитается перед Европарламентом о планах нашей страны на период председательства в ЕС.
Именно эти темы станут главными в очередном выпуске программы "Подробности" 4 июля в 12:10.
Ведущий – Артур Аукон.
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