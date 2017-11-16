Изменения в системе обучения детей с особыми потребностями и противостояние общественности. Толерантность школьников. Определен адресат 25-й акции "Рождественский благовест". "Подробности" в 11:05.

Система обучения детей с особыми потребностями изменится с нового года. Под петицией против нового закона – более 2 тысяч подписей. Почему он вызвал такое противостояние?

Толерантность школьников: особенно к детям с ограниченными возможностями.

Определен адресат 25-й акции "Рождественский благовест".

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.