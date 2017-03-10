Реновирование Таллиннского горхолла. Ужесточение делопроизводства для должников по алиментам. "Анна Каренина" в Таллинне, Тарту и Нарве. "Подробности" в 12:10.

Заброшенное здание Таллиннского горхолла должно быть полностью реновировано к 2020 году. Произойдет ли это в срок, ведь впереди очередной государственный тендер и, может, даже не один?

Условия исполнительного делопроизводства для должников по алиментах с прошлого года ужесточились. Теперь им могут приостановить права на вождение транспортных средств, прав на охоту, рыбалку и владение оружием.

В Нарве, Тарту и Таллинне покажут "Анну Каренину" Московского современного художественного театра.

Ведущая Ольга Шубин.