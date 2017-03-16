Подробности
Очередная волна мошенничества. Не отвечайте на письма и не проходите по указанным ссылкам. “Подробности” в 12:10!
Департамент государственных инфосистем предупреждает о распространяющихся письмах, с помощью которых мошенники пытаются заполучить личные данные.
Письма приходят на эстонском языке якобы от Налогово-таможенного департамента. В них, для возврата переплаченного подоходного налога, просят предоставить дополнительную информацию. На письма не следует отвечать и проходить по указанным ссылкам.
Слушайте в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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