Эстония – наркострана. Бизнес-форум стран Восточного партнерства в Таллинне. Начало отопительного сезона. "Подробности" в 11:05.

Эстония – наркострана. Согласно статистике, в Эстонии насчитывается порядка 10000 колющихся наркоманов. Что предпринимает государство для борьбы с этой бедой общества?

Бизнес-форум стран Восточного партнерства в Таллинне. Какие плюсы видит Эстония в сотрудничестве и обмене опытом со странами-партнерами в деловой среде?

Начало отопительного сезона. Проверьте отопительные системы в вашем доме для обеспечения пожаробезопасности!

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.