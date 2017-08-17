Украина: информационная безопасность. Уехать из Эстонии проще, чем вернуться. Жители Испании устали от туристов. "Подробности" в 12:10.

Украина: информационная безопасность. Какова роль гражданского общества в информационной безопасности? Что важнее демократия или безопасность?

Уехать из Эстонии проще, чем вернуться. В чем причины? Куда обращаться за помощью?

Жители Испании устали от туристов. В чем выражаются протесты испанцев против наплыва туристов? Какова реальная обстановка в Испании? Стоит ли сейчас отправляться в путешествие в эту страну?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.