Подробности
Провалы в почве в Ида-Вирумаа. Кражи с дачных участков. Единый цифровой рынок. "Подробности" в 11:05.
- О провалах почвы. Если раньше проблема наблюдалась в окрестностях города Кохтла-Ярве, то теперь в целом на Северо-Востоке, где земля в прямом смысле слова уходит из под ног.
- О том, как уберечь свое имущество и не стать жертвой преступления, расскажет ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс.
- Эстония как председатель Совета Евросоюза призвала страны-члены ЕС расширять возможности единого цифрового рынка и свободного обмена данными.
Ведущая – Кира Эвве.
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