Исследование показало, что железнодорожный проект Rail Balticа является окупаемым, но с этим согласны далеко не все. Президентские выборы во Франции: мнение экспертов. Специальный корреспондент Радио 4 в Париже. "Подробности" в 12:10.

Исследование фирмы Ernst & Young показало, что железнодорожный проект Rail Balticа является окупаемым. Однако далеко не все склонны доверять этим выводам. Среди них и известный предприниматель Индрек Нейвельт.

Президентские выборы во Франции: итоги подведем вместе с экспертами и специальным корреспондентом Радио 4 в Париже.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.