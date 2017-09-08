Подробности
Безопасность ID-карт. О проблемах с получением наследства. Встреча министров иностранных дел ЕС в Таллинне. "Подробности" в 11:05.
- Уже несколько дней все говорят о том, что международная группа ученых обнаружила потенциальный риск, который может повлиять на безопасность ID-карт, выданных после октября 2014 года. Безопасно ли пользоваться ID-картой? В чем причина возникшей проблемы? Когда её устранят?
- Юрист в прямом эфире ответит на вопросы, связанные с получением наследства.
- Прямое включение со встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне.
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущая – Кира Эвве.
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