"Импульс жизни" – акция поддержки ВИЧ-позитивных людей. Сжигание как способ утилизации мусора. Как помочь фермерам лучше подготовиться к кризисным ситуациям? Налоговая система стран Балтии: мифы и реальность. "Подробности" в 11:05.