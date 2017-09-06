Подробности
"Импульс жизни" – акция поддержки ВИЧ-позитивных людей. Сжигание как способ утилизации мусора. Как помочь фермерам лучше подготовиться к кризисным ситуациям? Налоговая система стран Балтии: мифы и реальность. "Подробности" в 11:05.
- "Импульс жизни" – акция поддержки ВИЧ-позитивных людей в рамках SEB марафона. Насколько наше общество лояльно по отношению к ВИЧ-инфицированным? Оказывает ли государство поддержку таким людям?
- Сжигание мусора. Является ли сжигание мусора разумным подходом к его утилизации? Насколько это эффективно и щадяще по отношению к окружающей среде?
- Неофициальная встреча министров сельского хозяйства и рыболовства в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС. Как помочь фермерам лучше подготовиться к кризисным ситуациям?
- Мифы и реалии налоговой системы стран Балтии. В чем преимущества эстонской налоговой системы? Почему латыши и литовцы завидуют нашей налоговой системе?
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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