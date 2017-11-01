Изменения в законодательстве о квартирной собственности и квартирном товариществе. Марью Лауристин решила покинуть Европарламент. Новый реабилитационный центр в Таллинне. "Подробности" в 11:05.

Какие изменения в законодательстве о квартирной собственности и квартирном товариществе вступают в силу с 2018 года?

Почему Марью Лауристин решила покинуть Европарламент и стать депутатом Тартуского горсобрания?

В Таллинне открывается реабилитационный центр наподобие Хаапсалуского.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.