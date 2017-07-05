О технологии, преимуществах и особенностях обслуживания гибридных автобусов. Об учебном и спортивном городке в Йыхви. Новое измерительное оборудование у службы погоды. "Подробности" в 12:10.

Спустя 12 лет на городских линиях Таллинна не останется ни одного дизельного автобуса. На смену придут гибридные транспортные средства, уже хорошо себя зарекомендовавшие. О технологии, преимуществах и особенностях обслуживания гибридов – в интервью с руководителем АО Tallinna Linnatransport Энно Таммом.

В ближайшее время территория учебного и спортивного городка в Йыхви преобразится. Победителем архитектурного конкурса стал проект Haridusmaastik. Узнаем, на чем дизайнеры сделали акцент.

Служба погоды получит новое измерительное оборудование. Поможет ли это повысить точность прогнозов?

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.