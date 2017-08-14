Болгария – глава Европейского Союза на 2018 год. "Лембиту – король без королевства". "Подробности" – в 12:10.

С нового 2018 года Эстония передаст Болгарии пост главы Европейского Союза. Одна из беднейших стран ЕС впервые создаст на этот период пост министра председательства ЕС.

"Лембиту – король без королевства". Так называется спектакль к 800-летию сражения войска эстонского воина у Лухавере. В отличие от Калевипоэга, Лембиту – не эпический герой, а реальная историческая личность.

Ведущая – Ольга Шубин.