Подробности
Дети с особыми потребностями смогут учиться в обычной школе: где найти специалистов? 64% граждан Евросоюза довольны тем, что их страна является членом ЕС. Безопасная цифровая Европа. "Подробности" в 11:05.
- С 1 января 2018 года дети с особыми образовательными потребностями смогут учиться в обычной школе. Откуда государство возьмет опорных специалистов? Ведь на сегодняшний день существует острая нехватка кадров в школах в целом, не говоря уже о психологах, социальных педагогах и логопедах.
- 64% граждан Евросоюза довольны тем, что их страна является членом ЕС. Считают ли граждане Эстонии, что наша страна выиграла от вступления в Европейский союз? Какие проблемы должен решать ЕС прежде всего? Слышит ли Европарламент голоса эстонских граждан?
- Безопасная цифровая Европа. Какие вызовы стоят перед Эстонией и ЕС в целом в сфере кибербезопасности? В чем трудности стран-членов в обеспечении безопасности не только в виртуальной среде, но и в повседневной жизни?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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