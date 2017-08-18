Подробности
Теракты в Испании. Сколько стоит собрать ранец? О котятах и щенках, взятых на дачу на лето. День восстановления независимости. "Подробности" в 12:10.
- Сейчас самый разгар подготовки к новому учебному году. На что ориентироваться при выборе товаров для школьника? Сколько стоит собрать ранец?
- Общество защиты животных призывает не бросать котят и щенков, взятых на дачу на лето. Можно ли повлиять на нерадивых хозяев и где бродячие животные стали настоящей проблемой?
- В воскресенье Эстония будет отмечать День восстановления независимости. Какие мероприятия, приуроченные к 20-му августа, пройдут в Таллинне?
- Теракты в Испании. Что думают о случившемся эксперты?
Об этом и не только – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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