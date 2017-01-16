Новая основная школа в Теллинне: многостороннее языковое погружение. Союз русских благотворительных и просветительных обществ: утверждена координационная деятельность 90 организаций. Третья книга Леонида Михайлова – об истории реки Наровы. “Подробности” в 12:10.

В Таллинне открывается новая основная школа. Она начинает работу с осени в помещениях школы Карьямаа, где эстонские и русские дети будут учиться вместе по методу многостороннего языкового погружения.

Годовое собрание Союза русских благотворительных и просветительных обществ утвердило координационную деятельность всех 90 организаций.

В Центре русской культуры представили третью книгу общественного деятеля и краеведа Леонида Михайлова об истории реки Наровы.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.