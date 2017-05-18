На общественном транспорте, зацепившись снаружи. Менторская программа для руководителей учебных заведений. Taxify: понижение тарифов. Выставка фиалок в Ботаническом саду. "Подробности" в 12:10.

В последнее время жители Эстонии замечают подростков, которые катаются на общественном транспорте, зацепившись за него снаружи. Насколько опасно такое увлечение и почему молодые люди им увлекаются?

Министерство образования и науки совместно с целевым учреждением Innove в третий раз провели менторскую программу для руководителей учебных заведений.

Taxify сообщил о понижении тарифов. В союзе таксистов Эстонии считают, что цены на таксоизвоз и без того непомерно низкие, а решение Taxify – попытка завладеть всем рынком таксоизвоза.

В Ботаническом саду открылась выставка фиалок.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.